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МИД: Россия привержена дипломатическим методам урегулирования в Йемене

МИД: Россия привержена дипломатическим методам урегулирования в Йемене

Москва сохраняет приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации в южной части Аравийского полуострова, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.

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