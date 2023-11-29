Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепления строительства правовой системы, связанной с иностранными делами

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, председательствуя в понедельник на коллективной учебе членов Политбюро ЦК КПК, подчеркнул необходимость укрепления строительства правовой системы, связанной с иностранными делами.
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