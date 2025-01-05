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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс, Марнер и Сундин вошли в 1-ю сборную «Торонто» за 25 лет, Кессел, Нюландер и Таварес – во 2-ю

Мэттьюс, Марнер и Сундин вошли в 1-ю сборную «Торонто» за 25 лет, Кессел, Нюландер и Таварес – во 2-ю

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь.

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