Суд арестовал 160 драгоценностей, изъятых по делу экс-полковника МВД Долгих

Суд в Москве наложил арест на около 160 драгоценностей, которые были изъяты по уголовному делу в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования тыла главного командования внутренних войск МВД России Игоря Долгих.
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