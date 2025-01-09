Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский отреагировал на удар по заводу в Запорожье

Зеленский отреагировал на удар по заводу в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором заявил о необходимости добиться завершения конфликта.

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