Президент «Урала» о расширении РПЛ: «Клубы должны вылетать. Не приемлю вариант КХЛ, когда не вылетают. Я за обмен!»

Григорий Иванов рассказал, почему «Урал» предлагает расширить РПЛ. «Кто-то говорит, что у нас в стране негде играть, да есть где играть! РФС сейчас ведет большую работу по юношескому футболу, мы видим, как развивается ЮФЛ, а народ-то приходит поболеть и посмотреть.
Популярные статьи
- Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Израиль, Италия и Болгария поборются за золото в отдельных видах групповых упражнений
- «Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили
- Александр Жуков: «У Непомнящего неплохие шансы на турнире претендентов. Надеемся, что Ян победит и вернет шахматную корону в Россию»
Свежие комментарии