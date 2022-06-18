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Президент «Урала» о расширении РПЛ: «Клубы должны вылетать. Не приемлю вариант КХЛ, когда не вылетают. Я за обмен!»

Григорий Иванов рассказал, почему «Урал» предлагает расширить РПЛ. «Кто-то говорит, что у нас в стране негде играть, да есть где играть! РФС сейчас ведет большую работу по юношескому футболу, мы видим, как развивается ЮФЛ, а народ-то приходит поболеть и посмотреть.

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