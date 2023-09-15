По 1 тысяче рублей выплатят пенсионерам Приморья

Выплата в размере 1 тысячи рублей предоставляется каждому пенсионеру Приморья, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2022 года, сообщили ИА UssurMedia в Министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Популярные статьи
- Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО
- В МВД Северной Осетии поступило письмо с благодарностью от жителя г. Москва в адрес сотрудников патрульно-постовой службы Алагирского района
- Расчеты ЗРК «Тор-М1» ЗВО поражают воздушные цели на Купянском направлении в зоне СВО
Свежие комментарии