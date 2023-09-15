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По 1 тысяче рублей выплатят пенсионерам Приморья

По 1 тысяче рублей выплатят пенсионерам Приморья

Выплата в размере 1 тысячи рублей предоставляется каждому пенсионеру Приморья, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2022 года, сообщили ИА UssurMedia в Министерстве труда и социальной политики Приморского края.

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