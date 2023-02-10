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Путинцева показала средний палец бразильским болельщикам после поражения от Хаддад Майи

Путинцева показала средний палец бразильским болельщикам после поражения от Хаддад Майи

Юлия Путинцева проиграла Беатрис Хаддад Майе во втором круге турнира в Абу-Даби – 4:6, 7:6(5), 6:7(4).

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