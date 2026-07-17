«Бенфика» близка к аренде Дурана. «Аль-Наср» будет платить форварду значительную часть зарплаты (A Bola)

« Бенфика » близка к завершению сделки по приобретению нападающего Джона Дурана . По информации A Bola, португальский клуб арендует 22-летнего форварда, а « Аль-Наср » будет платить игроку значительную часть его зарплаты.
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