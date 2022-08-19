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Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира

Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира

Леди Луиза Виндзор, дочь принца Эдварда, нашла себе подработку на лето: 18-летняя девушка устроилась работать помощником кассира в садовом центре.

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