Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира

Леди Луиза Виндзор, дочь принца Эдварда, нашла себе подработку на лето: 18-летняя девушка устроилась работать помощником кассира в садовом центре.
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