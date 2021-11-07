«Не были агрессорами»: Белоруссия заявила о нежелании начинать войну

Вооруженные силы России и Белоруссии существуют исключительно для защиты своих границ. Как отметил первый замглавы Генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король, данные вооруженные силы никогда не использовались для нападения на другие страны.
Вооруженные силы России и Белоруссии существуют исключительно для защиты своих границ. Как отметил первый замглавы Генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король, данные вооруженные силы никогда не использовались для нападения на другие страны.
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