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«Не были агрессорами»: Белоруссия заявила о нежелании начинать войну

«Не были агрессорами»: Белоруссия заявила о нежелании начинать войну

Вооруженные силы России и Белоруссии существуют исключительно для защиты своих границ. Как отметил первый замглавы Генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король, данные вооруженные силы никогда не использовались для нападения на другие страны.

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