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Член СПЧ Мельников: в ИК-19 в Волгоградской области не хватает 22% сотрудников

Член СПЧ Мельников: в ИК-19 в Волгоградской области не хватает 22% сотрудников

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников сообщил в своем Telegram-канале, что в колонии в Волгоградской области, где накануне захватили заложников, не хватает 22% сотрудников.

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