Додик объявил о победе кандидатов СНСД на выборах и поблагодарил Путина

БЕЛГРАД, 4 октября, ФедералПресс. На брифинге в Баня-Луке лидер «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик огласил предварительные итоги всеобщих выборов в Республике Сербской (она находится в составе Боснии и Герцеговины).