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ФедералПресс

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Додик объявил о победе кандидатов СНСД на выборах и поблагодарил Путина

Додик объявил о победе кандидатов СНСД на выборах и поблагодарил Путина

БЕЛГРАД, 4 октября, ФедералПресс. На брифинге в Баня-Луке лидер «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик огласил предварительные итоги всеобщих выборов в Республике Сербской (она находится в составе Боснии и Герцеговины).

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