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Царьград

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США могут ввести пошлины после штрафа Google на 890 млн евро

США могут ввести пошлины после штрафа Google на 890 млн евро

Евросоюз оштрафовал Google на 890 млн евро. На такой шаг Брюсселя ответили США: представители выразили недовольство и пригрозили торговыми пошлинами.

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