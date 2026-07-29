ГЖД продлила ежедневный поезд №37/38 до Сириуса

Горьковская железная дорога расширила график отправления поездов на южные курорты. Как сообщили в пресс-службе компании, фирменный состав № 37/38, связывающий столицу Приволжья с курортной станцией Сириус, ранее курсировал ежедневно лишь в летний сезон.
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