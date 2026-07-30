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ТАСС

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Ученый Кулаков объяснил, почему землетрясение в Японии было таким разрушительным

Ученый Кулаков объяснил, почему землетрясение в Японии было таким разрушительным

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Сильные разрушения при землетрясении магнитудой 7,1 на острове Кюсю в Японии произошли из за небольшой глубины очага и резкого горизонтального сдвига, который пришелся непосредственно под город.

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