Ученый Кулаков объяснил, почему землетрясение в Японии было таким разрушительным

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Сильные разрушения при землетрясении магнитудой 7,1 на острове Кюсю в Японии произошли из за небольшой глубины очага и резкого горизонтального сдвига, который пришелся непосредственно под город.
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