Пиар-агент о Кокорине и Мамаеве: «Надо было валяться в ногах у избитого парня вместо молчания. Они поступили по-скотски»

Елена Болотова, работавшая с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным, в интервью Sports.ru дала оценку скандалу вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили тюремный срок из-за двух драк в Москве в октябре 2018 года.