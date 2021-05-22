Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Пиар-агент о Кокорине и Мамаеве: «Надо было валяться в ногах у избитого парня вместо молчания. Они поступили по-скотски»

Елена Болотова, работавшая с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным, в интервью Sports.ru дала оценку скандалу вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили тюремный срок из-за двух драк в Москве в октябре 2018 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх