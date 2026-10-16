Daily Temporary Bearish Liquidity Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Elohim_is_all DAILY — TEMPORARY BEARISH LIQUIDITY SEEKING The daily timeframe remains in a temporary bearish phase within the broader weekly bullish structure.
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