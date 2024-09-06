Пьяная ямальчанка набросилась с кулаками на полицейского, которого сама же и вызвала

Ямальчанка пойдет под суд за оскорбления и драку с полицией. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 21 августа 2024 года в в дежурную часть полиции города Новый Уренгой поступило сообщение от местной жительницы 1979 года рождения, о том, что у нее произошел конфликт с соседом.