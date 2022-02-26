Закон и Порядок

135 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гребнев
    Спасибо западу помогает оружием😂😂😂😂😂😂😂😂Минобороны: В ход...
  • Михаил Фадеев
    Все это хорошо, но пока подавляющего преимущества наши ВС не показывают почему-то, как, например, при полном господст...Минобороны: В ход...
  • Юрий Николаев
    ВСУшники, кто лапки в гору задерёт, пускай живут ПОКА. А нациков всех под корень!!! Это хрущёв пидор освободил их, а ...Вторая фаза спецо...

Очевидцы засняли момент удара российского Ми-24 по украинской колонне ПВО

Очевидцы засняли момент удара российского Ми-24 по украинской колонне ПВО

Подавление противовоздушной обороны противника является первоочередной задачей в ходе конфликта. Без этого будет невозможным или как минимум затруднительным действие армейской авиации, которая осуществляет непосредственную поддержку войск на земле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх