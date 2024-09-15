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Вечерний Новосибирск

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Вторая по силе за год: магнитную бурю G5 прогнозируют ученые 16 сентября

Вторая по силе за год: магнитную бурю G5 прогнозируют ученые 16 сентября

Мощная вспышка произошла на Солнце в субботу вечером, 14 сентября. Мощность вспышки составила Х4.5, это очень много, прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» Сергей Язев, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ.

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