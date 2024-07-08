В Омской области начался сезон лесной клубники: посмотрите, где найти ягодные места. Часто ягоды собирают в лесах у Кормиловского и Сыропятского трактов.
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В Омской области начался сезон лесной клубники: посмотрите, где найти ягодные места. Часто ягоды собирают в лесах у Кормиловского и Сыропятского трактов.