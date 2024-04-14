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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Здоровье - результат сознательного поведения человека.

Здоровье - результат сознательного поведения человека.

На организм человека воздействует целый ряд таких отрицательных факторов как курение и употребление алкоголя, наркотиков, злоупотребление лекарствами, неправильное питание, гиподинамия, стрессовые ситуации, неблагоприятные материально-бытовые условия, вредные условия труда и др.

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