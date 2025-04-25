РБК: «Севергрупп» Мордашова продает бывший завод Bosch в Саратовской области

Холдинг Севергруппроссийского миллиардера Алексея Мордашова выставил на продажу завод.Холдинг «Севергрупп» российского миллиардера Алексея Мордашова выставил на продажу завод ООО «Энгельс Электроинструменты» (бренд «Метеор Тех») в Саратовской области, пишет РБК.
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