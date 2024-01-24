Поножовщина в Бутово: Дети мигрантов жестоко расправились с соседом. Жильцы бьют тревогу

СК уже возбудил уголовное дело по данному факту Vik Александр Хинштейн Ко мне обратилась группа граждан, проживающих в ЖК «Эталон Сити», где недавно дети мигрантов напали на взрослого мужчину с ножом - за его жизнь сейчас борются врачи.
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