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Поножовщина в Бутово: Дети мигрантов жестоко расправились с соседом. Жильцы бьют тревогу

Поножовщина в Бутово: Дети мигрантов жестоко расправились с соседом. Жильцы бьют тревогу

СК уже возбудил уголовное дело по данному факту Vik Александр Хинштейн Ко мне обратилась группа граждан, проживающих в ЖК «Эталон Сити», где недавно дети мигрантов напали на взрослого мужчину с ножом - за его жизнь сейчас борются врачи.

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