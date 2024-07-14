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Shanghai Masters 2024. Расписание трансляций

Shanghai Masters 2024. Расписание трансляций

15 — 21 июля 2024, Shanghai Masters 2024 по снукеру, пригласительный , Shanghai Indoor Stadium, Шанхай, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан Shanghai Masters 2024Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Shanghai Masters 2024.

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