Shanghai Masters 2024. Расписание трансляций

15 — 21 июля 2024, Shanghai Masters 2024 по снукеру, пригласительный , Shanghai Indoor Stadium, Шанхай, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан Shanghai Masters 2024Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Shanghai Masters 2024.
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