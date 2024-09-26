На спорных территориях Китая впервые появились силы японского флота

Эсминец японских cил самообороны Sazanami впервые провел патрулирование в Тайваньском проливе, эти меры призваны послать Китаю сигнал о неприемлемости попыток ограничения судоходства в акватории и нарушения японского воздушного пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии