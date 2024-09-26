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На спорных территориях Китая впервые появились силы японского флота

На спорных территориях Китая впервые появились силы японского флота

Эсминец японских cил самообороны Sazanami впервые провел патрулирование в Тайваньском проливе, эти меры призваны послать Китаю сигнал о неприемлемости попыток ограничения судоходства в акватории и нарушения японского воздушного пространства.

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