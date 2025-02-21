«Светофор» перегорел: Роспотребнадзор закрыл больше 70 магазинов сети

Выявленные нарушения включают в себя несоблюдение сроков годности товаров, игнорирование правил личной гигиены персоналом, отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров сотрудниками, а также неправильное хранение продуктов.
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