RMF 24: в Польше был украден 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине AlexCoderRMF 24: в Польше был украден 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине AlexCoder Ситуация получила широкий резонанс на международной арене Очередной громкий скандал, касающийся украинского конфликта и европейского спонсирования, разгорелся на польской территории.