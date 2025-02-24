RMF 24: в Польше был украден 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине AlexCoderRMF 24: в Польше был украден 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине AlexCoder Ситуация получила широкий резонанс на международной арене Очередной громкий скандал, касающийся украинского конфликта и европейского спонсирования, разгорелся на польской территории.
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