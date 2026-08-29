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Мировое обозрение

185 подписчиков

Упс...

Когда я открываю очередную статью из топ-выдачи, первое желание — закрыть. Недавно я заметил: из десяти материалов восемь — пересказ одного и того же пресс-релиза.

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