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«Сегодня, дурак!» Новый план Зеленского вызвал взрыв ярости на Западе

"Сегодня, дурак!" Новый план Зеленского вызвал взрыв ярости на Западе! Люди призывают украинца к ответу.

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