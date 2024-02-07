От 200 тысяч до 2 миллионов: сколько стоят пятизвездочные отели Сочи этим летом

По официальным данным, средний чек на отели на российском юге в этом году вырос на 15%. В реальности же цены поражают: неделя в гостинице 5* в июле будет стоить от 200 тысяч рублей за двоих, часто – без питания.
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