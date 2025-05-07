Reuters: число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии увеличилось до 26

www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times Количество погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии возросло до 26, сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира.
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