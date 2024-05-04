Мигрантам начали закрывать чайханы, пловные и прочее

Те, кто завозит мигрантов и те кто проплачивает общественное возмущение - одни и те же люди. Цель - поднять бунт. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Валентина БогдановаШирочкина

Нет, уж..! Пусть мигранты живут там, где жили их предки...! Работать приезжают на вахту. Отработал и уехал. Без семьи, детей и родни.... ТАК будет для всех хорошо...