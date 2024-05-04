Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Якобюк
    тех кто за ввоз мигрантов, на нары, мигрантов на родину. Ну а теперь о на сущном... а кто нах за этим следит и рулит ...Бастрыкин развенч...
  • олег донсков
    Запад сглупил- поругался с россией. В любви к россии сила запада- так запад горбачева и елбцина добрыми словами и тол...Как Запад медведя...
  • Андрей Якобюк
    а ФСБ в курсе? А Сальдо? А Путин??? Укропов ждунов и предателей из них до хуя, а кто контролит???ФИГУРАНТ ТРАГЕДИИ...

Мигрантам начали закрывать чайханы, пловные и прочее

Мигрантам начали закрывать чайханы, пловные и прочее

Брать пищу в чайханах, пловных, столовых, шаурмячных, где готовят мигранты это значит себя не уважать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
Те, кто завозит мигрантов и те кто проплачивает общественное возмущение - одни и те же люди. Цель - поднять бунт. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Ответить
2 час.
Александр Третьяк
По-моему других кафешек и ресторанов как грязи .
Ответить
2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Нет, уж..! Пусть мигранты живут там, где жили их предки...! Работать приезжают на вахту. Отработал и уехал. Без семьи, детей и родни.... ТАК будет для всех хорошо...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх