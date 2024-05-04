Брать пищу в чайханах, пловных, столовых, шаурмячных, где готовят мигранты это значит себя не уважать.
Мигрантам начали закрывать чайханы, пловные и прочее
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Те, кто завозит мигрантов и те кто проплачивает общественное возмущение - одни и те же люди. Цель - поднять бунт. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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2 час.
Александр Третьяк
По-моему других кафешек и ресторанов как грязи .
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Нет, уж..! Пусть мигранты живут там, где жили их предки...! Работать приезжают на вахту. Отработал и уехал. Без семьи, детей и родни.... ТАК будет для всех хорошо...
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1 час.
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