ГА ООН приняла резолюцию по борьбе с неонацизмом

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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