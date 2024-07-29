В суд поступило уголовное дело блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди*), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, пишет ТАСС со ссылкой на электронную картотеку дел.
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