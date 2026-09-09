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Эксперт Yadro Ганицев: для запуска 7G связи нужна технология квантовой телепортации

Эксперт Yadro Ганицев: для запуска 7G связи нужна технология квантовой телепортации

Для запуска 7G связи в 2040–2045 годах может потребоваться квантовая телепортация — технология, которая позволяет передавать состояние одной квантовой частицы другой, связанной с ней частице, на расстоянии.

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