Венеция-2026: «Дау», гангстеры и драма из мещанской жизни

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Дау» Ильи Хржановского «Мула» Жерома Пьерра «Обычная история» Анны Фольетты «Застывшая память» Сабу «Дау» Ильи Хржановского Проект «Дау» Ильи Хржановского (признан Минюстом иностранным агентом) включает в себя 14 фильмов (два из них показывали несколько лет назад на Берлинале).
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