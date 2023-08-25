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Тренер «Зенита» Карминати: «Марио поступательно набирает обороты. Против «Спартака» он действовал полезно»

Тренер «Зенита» Карминати: «Марио поступательно набирает обороты. Против «Спартака» он действовал полезно»

«Это большой профессионал с огромным опытом. Понятно, что поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики.

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