ИКАО объявил Россию виновной в авиакатастрофе как раз перед визитом Анвара Ибрагима в Россию.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать семьям погибших во время крушения рейса MH17 Malaysia Airlines слова президента России Владимира Путина и его соболезнования.