Премьер-министр Малайзии пообещал передать слова Путина близким погибших на MH17

ИКАО объявил Россию виновной в авиакатастрофе как раз перед визитом Анвара Ибрагима в Россию.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать семьям погибших во время крушения рейса MH17 Malaysia Airlines слова президента России Владимира Путина и его соболезнования.
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