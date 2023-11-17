Дождь, снег и местами до +13 ожидают в Иркутской области в выходные

В субботу и воскресенье в Иркутской области ожидаются осадки, сообщил Иркутскгидрометцентр. 18 ноября по области прогнозируют переменную облачность, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днем местами небольшой мокрый снег и снег.