Дождь, снег и местами до +13 ожидают в Иркутской области в выходные

В субботу и воскресенье в Иркутской области ожидаются осадки, сообщил Иркутскгидрометцентр. 18 ноября по области прогнозируют переменную облачность, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днем местами небольшой мокрый снег и снег.
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