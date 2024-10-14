Андрей Воробьёв сообщил о подготовке контейнерных площадок в зимний период

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили реализацию программы по модернизации контейнерных площадок и подъездных путей к ним в соответствии с задачами нацпроекта «Жильё и городская среда» .
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