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Андрей Воробьёв сообщил о подготовке контейнерных площадок в зимний период

Андрей Воробьёв сообщил о подготовке контейнерных площадок в зимний период

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили реализацию программы по модернизации контейнерных площадок и подъездных путей к ним в соответствии с задачами нацпроекта «Жильё и городская среда» .

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