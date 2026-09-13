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Газета.ру

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В Москве больше года не могут продать автодом Concorde Centurion за 120 млн рублей

В Москве больше года не могут продать автодом Concorde Centurion за 120 млн рублей

Столичный продавец с лета 2025 года пытается реализовать автодом Concorde Centurion, построенный на трехосном шасси Mercedes-Benz Actros 2542.

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