DTF: геймеры раскритиковали новые лутбоксы с лутбоксами в World of Tanks

Wargaming представила новый формат монетизации в популярной игре World of Tanks, добавив платные контейнеры под брендом "Раумфальте", в которых с вероятностью 20% может содержаться другой, более редкий лутбокс.
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