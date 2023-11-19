В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились данными о том, что личный состав ЦВО проходит обучающие курсы, на которых воины получают навыки сброса агитснарядов, в которых содержаться призывы к боевикам нацистских формирований киевского режима сложить оружие.