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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков

Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков. «Не стало Сергея Чепикова», — написал в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

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