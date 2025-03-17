Управление спецпредставителя МИД КНР выступило против вмешательства внешних сил в верховенство закона в Сянгане

Сянган, 16 марта /Синьхуа/ -- Управление специального представителя МИД КНР в специальном административном районе /САР/ Сянган в воскресенье выразило резкое недовольство и выступило решительно против вмешательства внешних сил в дела Сянгана и внутренние дела Китая.
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