Управление спецпредставителя МИД КНР выступило против вмешательства внешних сил в верховенство закона в Сянгане

Сянган, 16 марта /Синьхуа/ -- Управление специального представителя МИД КНР в специальном административном районе /САР/ Сянган в воскресенье выразило резкое недовольство и выступило решительно против вмешательства внешних сил в дела Сянгана и внутренние дела Китая.