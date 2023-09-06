Стала известна причина развода Джо Джонаса и Софи Тернер

Муж актрисы официально подал заявление на развод. Софи Тернер и Джо Джонас скоро станут эск-супругами LEGION-MEDIAПредсказания инсайдеров относительно близкого крушения брака 27-летней звезды «Игры престолов» Софи Тернер и ее супруга оправдались.