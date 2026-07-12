Акции Dell снизились на 3,37%, несмотря на обратный выкуп на $10 млрд и высокий спрос на ИИ-серверы

Акции Dell Technologies завершили торги снижением на 3,37%, оказавшись под давлением коррекции, несмотря на сильные корпоративные новости и устойчивый спрос на серверные решения для искусственного интеллекта.
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