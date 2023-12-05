В Приморье заявили о росте доходов в полтора раза с начала года

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил, что за январь — октябрь 2023 года региональные предприятия данной отрасли внесли в краевой бюджет в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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